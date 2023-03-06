В Турции рассказали, где возьмут деньги на строительство газового хаба Член СБ Турции Эрхан: Турции нужны российские инвестиции для строительства газового хаба

Фото: Nord Stream AG / Global Look Press

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан рассказал РИА Новости, что Анкаре потребуются финансовые вложения из России для строительства газового хаба. Он добавил, что у Турции после землетрясения «изменились приоритеты», поэтому, по его словам, переговоры по реализации проекта были приостановлены. Он при этом признал, что проект является принципиально выгодным для страны.

Принципиально ― да, но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у РФ есть деньги ― пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций, — сказал Эрхан.

Отмечается, что международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится 22 марта.

Ранее аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова заявила, что через строящийся хаб в Турции газ смогут поставлять Россия, Азербайджан и Иран. Также воспользоваться его услугами смогут главные экспортеры газа в мире, такие как США, Алжир, Катар и другие, добавила она. При этом аналитик считает, что поставки российского газа вряд ли будут увеличены, поскольку для этого необходимо расширить Трансбалканский газопровод в страны Восточной Европы и построить интерконнекторы внутри Европы.