В Турции раскрыли судьбу Украины после поддержки США Sabah: Украина прекратит существование из-за поддержки США

Фото: Senior Airman Stephani Barge / Keystone Press Agency / Global Look Press

Турецкий обозреватель Мехмет Барлас в статье для Sabah написал, что Украина является наглядным примером того, что происходит со странами, которые поддерживают США. Журналист пояснил, что «Украины в известном смысле не останется». Он обвинил в развале Украины американское руководство и добавил, что к этому привели поставки вооружения.

Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами. Это должно послужить уроком для всех государств, особенно для стран Европы, — написал Барлас.

По его словам, президент Украины разыгрывает «трагедию» и предпринимает все действия для начала ядерной войны, не задумываясь о последствиях.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что ВС страны получили еще четыре установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Глава ведомства назвал поставку «отличной новостью». Он добавил, что примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины, которая пройдет 12 октября на авиабазе Рамштайн в Германии. В ходе встречи западные страны будут принимать решение о новых поставках вооружений Киеву. США ранее утвердили пакет военной помощи Киеву на $1,1 миллиард, куда входят 18 РСЗО HIMARS.