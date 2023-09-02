В Турции раскрыли идеи ООН по возвращению России в зерновую сделку Anadolu: «Россельхозбанк» предложили переподключить к SWIFT для зерновой сделки

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Новый пакет предложений ООН по возобновлению участия России в зерновой сделке включает в себя переподключение дочки «Россельхозбанка» к SWIFT и разблокировку активов российских сельхозпроизводителей в Европе, сообщило турецкое агентство Anadolu. О подготовке предложений ООН ранее в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Важнейшими элементами пакета являются включение европейской дочерней компании российского «Россельхозбанка» в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе, — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данные предложения ООН в своем Telegram-канале, отметила, что зерновая сделка включала в себя эти обязательства и ранее.

Раньше это все тоже «подразумевалась», только так и не заработало, — указала Захарова.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что зерновая сделка может возобновиться, если при ее реализации будут учитываться интересы российской стороны. По словам главы Минобороны РФ, выполнение сделки было остановлено не по вине Москвы. Шойгу подчеркнул, что если будет выполнено то, что было обещано России, то сделка будет продлена.

Зерновая сделка была заключена между Россией, Турцией, Украиной и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Соглашение предполагало обеспечение безопасности при вывозе украинского зерна из черноморских портов на Украине и снятие ограничений на поставки российской сельхозпродукции на внешние рынки. 17 июля 2023 года Россия прекратила свое участие в зерновой сделке.

Ожидается, что возвращение России к зерновой сделке станет одной из тем встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая может состояться в Сочи 4 сентября, по данным телеканала Habertürk. Перед этим Bloomberg сообщал, что лидеры могут встретиться 8 сентября.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 28 августа заявил, что встреча глав государств состоится «в скором времени». По его словам, по датам объявления о переговорах есть «определенные договоренности», которых стороны намерены придерживаться.