В Турции раскрыли данные о двух террористах из «Крокуса» Hürriyet: двое террористов из «Крокуса» действительно были в Турции до теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

В Турции подтвердили, что незадолго до теракта двое террористов, устроивших атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл», посещали страну, передает со ссылкой на источники газета Hürriyet. Издание отмечает, что в отношении данных граждан не поступало никаких предупреждений от российской стороны.

По данным газеты, двое из четырех террористов, принимавших непосредственное участие в теракте, прилетели в Турцию из России, затем вернулись обратно. Подчеркивается, что у них нет регистрации на турецкой территории. При этом, как уточняет издание, Анкара не получала сигналов из Москвы о подозрениях в отношении данных лиц, а Турция приступила к тщательному расследованию обстоятельств дела, вся информация будет передана России. Также газета сообщила, что Анкара рассчитывает на расширение сотрудничества с Москвой в вопросе совместного противодействия терроризма и, в частности, касательно деятельности сторонников ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), поскольку они являются такой же угрозой для Турции.

Ранее Telegram-канал SHOT назвал Шамсидина Фаридуни предполагаемым лидером террористов, устроивших нападение на красногорский «Крокус Сити Холл». Известно, что в феврале он посещал Турцию. Предполагается, что именно он контактировал с куратором, получая от него инструкции.