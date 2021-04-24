В Турции раскритиковали заявление Байдена о геноциде армян

https://static.news.ru/photo/c80e570e-a51d-11eb-8ca5-96000091f725_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: instagram.com/mevlutcavusoglu

Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи основано на популизме, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своём Twitter.

Турецкий министр раскритиковал заявление американского лидера, отметив, что политический авантюризм является самым большим предательством мира и справедливости.

Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории, — написал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что власти Турции отвергают это заявление, которое основано исключительно на популизме.

Ранее Джо Байден признал, что события начала XX века в Османской империи были «геноцидом армян». Об этом говорится в его письменном заявлении.

Как писал NEWS.ru, намерение Байдена признать события 1915 года в Османской империи геноцидом может всерьёз подорвать и без того непростые отношения между Турцией и США.