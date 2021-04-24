В Турции раскритиковали заявление Байдена о геноциде армян

Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи основано на популизме, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своём Twitter.
Турецкий министр раскритиковал заявление американского лидера, отметив, что политический авантюризм является самым большим предательством мира и справедливости.
Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории, — написал Чавушоглу.
Он подчеркнул, что власти Турции отвергают это заявление, которое основано исключительно на популизме.
Press Release on 24 April— Turkish MFA (@MFATurkey)
https://t.co/5tNOoTGJup pic.twitter.com/c4YJqEnyah April 24, 2021
Ранее Джо Байден признал, что события начала XX века в Османской империи были «геноцидом армян». Об этом говорится в его письменном заявлении.
Как писал NEWS.ru, намерение Байдена признать события 1915 года в Османской империи геноцидом может всерьёз подорвать и без того непростые отношения между Турцией и США.