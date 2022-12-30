Пять человек погибли при падении строительного крана в турецком Измире

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Пять человек погибли, еще двое получили ранения в турецком Измире в результате падения строительного крана, пишет газета Habertürk. Он использовался для строительства многоэтажного отеля. Обломки крана обрушились на контейнеры на строительной площадке.

В районе Борнова города Измир обрушилась часть башенного крана в здании отеля. Предварительно, в инциденте погибли пять человек, два человека пострадали, — говорится в сообщении.

19 декабря в подмосковном Краснознаменске произошло обрушение строительных лесов, в результате чего пострадали 16 человек. Их доставили в Одинцовскую городскую клиническую больницу. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что не менее 27 человек пострадали при обрушении трибуны в Каире во время баскетбольного матча. ЧП произошло во время встречи за Суперкубок между командами «Аль-Ахли» (Каир) и «Аль-Иттихад» (Александрия). Спортивные власти обвинили в произошедшем болельщиков «Аль-Иттихада».