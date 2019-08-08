Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на западе Турции. Подземные толчки произошли в 11:25 по времени UTC (14:25 мск).
Эпицентр располагался в 49 километрах к востоку от города Денизли в западной части Турции. Очаг залегал на глубине около семи километров, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
К настоящему моменту информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало, пишет
Ранее News.ru сообщал, что пять человек стали жертвами землетрясения, произошедшего 2 августа в Индонезии в округах Лебак, Пандегланг, Сукабуми и на острове Ява.