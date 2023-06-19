В Турции произошли два землетрясения в один день Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой Адане

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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4. Оно было зафиксировано в провинции Адана. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По имеющимся данным, толчки были зафиксированы в 23:59 по местному времени (совпадает с московским) 18 июня в районе Саимбейли. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее в тот же день, по данным AFAD, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в провинции Малатья. Оно было зафиксировано в 18:36. Очаг залегал на глубине 7 километров.

Вечером 16 июня стало известно о землетрясении во Франции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,3 находился в западной части страны.

Ранее сообщалось, что в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр стихии находился в 282 километрах на юго-запад от города Туал, население которого составляет около 39,5 тысячи человек.