В Турции продолжит действовать 48-часовой комендантский час в выходные

Турецкие власти намерены продолжить практику введения комендантского часа на все выходные. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Комендантский час в выходные дни будет объявлен и на этой неделе, а в случае необходимости — и в дальнейшем, — заявил Эрдоган в телеобращении к нации.
По его словам, такие меры необходимы, чтобы не повторились события 10 апреля, когда люди стояли в очередях перед продуктовыми магазинами. Это повысило риск распространения коронавируса. Из-за этого министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу подал в отставку, но глава государства не принял её.
Ажиотаж с покупкой продуктов был связан с тем, что вечером 10 апреля МВД страны объявило запрет на выход на улицы 11 и 12 апреля жителям 31 провинции, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье.
NEWS.ru писал, что США обогнали все страны по количеству смертей от коронавируса. Число жертв превысило 20 тысяч человек.
Всего в мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, более 114 тысяч умерли, более 430 тысяч выздоровели.
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