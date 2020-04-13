В Турции продолжит действовать 48-часовой комендантский час в выходные

https://static.news.ru/photo/aeb2bf20-7daa-11ea-8aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/Global Look Press

Турецкие власти намерены продолжить практику введения комендантского часа на все выходные. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Комендантский час в выходные дни будет объявлен и на этой неделе, а в случае необходимости — и в дальнейшем, — заявил Эрдоган в телеобращении к нации.

По его словам, такие меры необходимы, чтобы не повторились события 10 апреля, когда люди стояли в очередях перед продуктовыми магазинами. Это повысило риск распространения коронавируса. Из-за этого министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу подал в отставку, но глава государства не принял её.

Ажиотаж с покупкой продуктов был связан с тем, что вечером 10 апреля МВД страны объявило запрет на выход на улицы 11 и 12 апреля жителям 31 провинции, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье.

NEWS.ru писал, что США обогнали все страны по количеству смертей от коронавируса. Число жертв превысило 20 тысяч человек.

Всего в мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, более 114 тысяч умерли, более 430 тысяч выздоровели.