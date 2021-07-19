В Турции призвали закрыть страну для россиян

Президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан считает, что страна зря открыла границы для российских туристов, так как из-за этого эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Его слова приводит Gazete Oksijen.

Джейхан отметил, что ежедневно в Турции выявляется по пять тысяч новых случаев заболевания. Кроме того, в стране постепенно распространяется штамм коронавируса «дельта».

Инфекционист подчеркнул, что в момент открытия границ Россия входила в список стран с наибольшим распространением индийского штамма. В связи с этим Турция не должна была принимать российских туристов.

Ранее сообщалось, что турецкие отели, которые при пандемии коронавируса переходят на обслуживание в формате привычного шведского стола, могут быть оштрафованы или закрыты для россиян. Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр отметил, что желание российских туристов самим накладывать себе на тарелки еду, как это было прежде на шведских столах, нарушает правила, установленные сейчас в Турции.