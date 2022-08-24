В Турции призвали Россию вернуть Крым Украине Представитель президента Турции Калын: Крым должен быть возвращен Украине при подписании соглашения между Москвой и Киевом

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Крым должен быть возвращен Украине в случае подписания соглашения между Москвой и Киевом, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что Анкара по-прежнему считает незаконным вхождение полуострова в состав России.

Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной], — сказал Калын.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет контроль над Крымом любыми средствами. Он отметил, что не намерен консультироваться с другими странами о том, как достичь этой цели. Зеленский также назвал возвращение Крыма «реанимацией мирового правопорядка». По его словам, переговоры между Киевом и Москвой возможны только после того, как российские войска покинут территорию Украины.