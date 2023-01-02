Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным

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Выход Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин признан законным, сообщает Habertürk. Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) поддержал решение о выходе из соглашения.

Государственный совет по административным апелляциям признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону. Совет большинством голосов принял решение отклонить возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону, — говорится в сообщении.

В марте 2021 года Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы. При этом вице-президент страны Фуат Октай сообщил, что борьба за защиту их прав будет продолжена.

Стамбульскую конвенцию приняли 47 стран Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В ней заданы минимальные стандарты по предотвращению насилия, обеспечению защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики в этих сферах.