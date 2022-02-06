В Турции признали поставки Bayraktar Украине ошибкой

Поставки Анкарой беспилотников Bayraktar Украине — большая ошибка, заявил РИА Новости генеральный секретарь турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. Политик добавил, что это оружие будет использовано в итоге против самой Турции.

Поставка Турцией беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой. Это вооружение в конечном счёте будет использовано не только против России, но и самой Турции, — рассказал Перинчек.

Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников недалеко от Киева​​​.

Ранее сообщалось, что Минобороны Канады направило на Украину военно-транспортный самолёт с партией нелетального вооружения. Военные отметили, что Оттава «твёрдо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины», а вооружение предназначено для защиты страны от угроз с