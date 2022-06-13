Турция начала укладку газопровода на дне Черного моря Эрдоган сообщил о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции

Фото: tccb.gov.tr

Турция 13 июня начала укладку газопровода на дне Черного моря у берегов страны, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в эфире телеканала TRT. Ранее сообщалось, что в Черном море обнаружено газовое месторождение Сакарья. Отмечается, что по новому трубопроводу поставки начнутся в 2023 году и пойдут на внутренний рынок Турции.

Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В I квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн кубометров газа. Мы надеемся, что газовое месторождение Сакарья достигнет пика добычи газа в 2026 году, — сказал Эрдоган.

Бывший премьер Турции Бинали Йылдырым сообщал, что обнаруженные в Черном море запасы способны покрывать мировые потребности в газе в течение 45 лет. По его словам, запасы природного газа в Чёрном море сейчас оцениваются в 540 миллиардов кубометров.

В свою очередь министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна планирует приступить к эксплуатации месторождения Сакарья в начале следующего года и добывать до 40 млн куб. м газа в сутки.