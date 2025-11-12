Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Турции представили новую версию крушения военного самолета в Грузии

Türkiye: военный самолет в Грузии мог упасть из-за внешнего вмешательства

Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии Фото: AP/ТАСС

Турецкий военный самолет С-130 мог рухнуть в Грузии из-за внешнего вмешательства, передает Türkiye. По версии издания, лайнер развалился в воздухе.

Таким образом, на самолет могли оказать внешнее воздействие или имел место взрыв на борту, подчеркнули журналисты. Какое именно вмешательство могло произойти, в издании не уточнялось.

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября. По информации Минобороны Турции, борт вылетел из Азербайджана. С первых минут после катастрофы Анкара активно взаимодействовала с Баку и Тбилиси по линии расследования причин инцидента, была объявлена поисково-спасательная операция. По данным Минобороны Турции, на борту C-130 находилось 20 военных вместе с экипажем.

Вскоре после известия о крушении самолета президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и всему турецкому народу. Также он направил официальное письмо, в котором указал, что был глубоко потрясен известием о гибели турецких военных.

