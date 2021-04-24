В Турции предрекли сближение с РФ после заявления Байдена

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Россия и Турция могут пойти на сближение в двусторонних отношениях на фоне заявления президента США Джо Байдена, признавшего геноцид армян в Османской империи в начале XX века. С таким прогнозом выступил в беседе с ТАСС председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

После его (Байдена. — NEWS.ru) заявления отношения Турции и России однозначно сблизятся. Заявление Байдена — это наступление против Турции, против Азии, против России и Китая, — заявил парламентарий.

По мнению Перинчека, подобные высказывания американского лидера неприкрыто демонстрируют намерение свергнуть администрацию действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В дальнейшем, как отмечает политик, Байден может принять аналогичные меры в отношении Москвы и Пекина.

Накануне президент США Джо Байден признал, что события начала XX века в Османской империи были «геноцидом армян». В опубликованном заявлении говорится, что «начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению». Байден подчеркнул, в США чтут память жертв Meds Yeghern (в переводе с армянского «великое злодеяние»), чтобы произошедшее никогда не было забыто.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал «исторической ошибкой» заявление Джо Байдена о геноциде армян.