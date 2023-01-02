В Турции предрекли холодную войну в мире из-за конфликта на Украине Турецкий политик Челик: затягивание конфликта на Украине может привести к холодной войне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 ВС РФ

Затягивание конфликта на Украине может привести к долгой холодной войне, предположил член турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик. По его мнению, российские войска не собираются уходить с новых территорий, а Украина не хочет их отдавать без боя. Поэтому, отметил он, предпосылок к прекращению огня сегодня нет, передает Türkiye.

Отсутствие у России желания уйти из аннексированных ею регионов и продолжение политики Украины по возвращению этих регионов — все это показывает, что на горизонте не предвидится окончательного прекращения огня. Можно сказать, что перед нами предстала затяжная холодная война, — сказал Челик.

При этом он подчеркнул, что вызванные конфликтом на Украине зерновой и энергетический кризисы в стране были преодолены под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Запад и Россия должны заключить новую сделку, поскольку после начала украинского кризиса началась вторая холодная война. Она будет иметь продолжение, отметил он. По мнению Калына, новая холодная война остановится тогда, когда ключевые ее стороны соберутся вместе и договорятся на новых условиях. По его мнению, архитектура безопасности подразумевает, что все стороны равны. Калын призвал «не сжигать мосты» с Россией. Когда придет время, с ней некому будет выстраивать диалог, пояснил он.