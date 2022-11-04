В Турции предложили построить еще одну трубу для «Турецкого потока» Представитель Эрдогана Калын допустил строительство еще одной трубы для «Турецкого потока»

Фото: Ministry of Energy Russia/Twitter.com/Global Look Press

Для усиления «Турецкого потока» между Россией и Турцией может быть проложен еще один трубопровод, заявил представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. Он отметил, что лидер РФ Владимир Путин видит перспективы для создания газового хаба в регионе и через 5–10 лет Турция может стать страной, определяющей мировой газовый рынок, передает Habertürk.

В настоящее время существует «Турецкий поток», его можно немного усилить и построить еще один трубопровод, может появиться совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Это не невозможно. Подумайте об этом в перспективе следующих 5–10 лет. Если это произойдет, то есть Турция станет не просто страной транзита газа, в этом случае она фактически станет страной, в которой определяется газовый рынок, — считает Калын.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара посредством «Турецкого потока» обеспечит распределение российского газа в Европу. Турецкий лидер и Владимир Путин поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

Сам Путин заявил, что турецкий газовый хаб является реалистичным проектом. Его получится реализовать достаточно быстро, отметил глава государства. Также российский лидер указал на отсутствие всяких сомнений в том, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены. По его мнению, желающих даже в Европе найдется немало.