В Турции появится музей Пушкина

https://static.news.ru/photo/fdce8c0c-4c1b-11eb-beee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

В турецком городе Эрзурум ведётся работа по созданию музея великого русского поэта Александра Пушкина. Почти 200 лет назад он побывал здесь и описал свою поездку в повести «Путешествие в Арзрум».

Инициатива создания музея принадлежит заведующей кафедрой русского языка и литературы факультета иностранных языков Анкарского университета социальных наук Бахаре Гюнеш.

Её идею поддержали власти города, которые выкупили для будущего музея дом XIX века. В настоящее время Гюнеш занимается сбором экспонатов. Она посетовала на то, что ни один из российских музеев Пушкина не пожелал поделиться оригинальными предметами, имеющими отношение к поэту. Однако автор идеи считает, что сможет обойтись и без них, тем более что в мире есть немало примеров музеев без оригинальных экспонатов и даже музеев несуществующих личностей, например, Шерлока Холмса. Она отметил, что университет Ататюрка согласился помочь музею восковой фигурой Пушкина, а также сделать ему памятник.

Пандемия нарушила наши планы. Сейчас всё заморозилось, мы ждем возвращения жизни в нормальное русло, полны решимости и горим желанием закончить проект, — сказала Гюнеш РИА Новости.

Она также добавила, что планирует снять документальный фильм «Путешествие в Эрзурум» с участием актёров и постановочными элементами.

Идею создания музея поддержали посол РФ в Турции Алексей Ерхов и российский генконсул в Трабзоне Валерий Тихонов. Они выразили надежду на то, что музей будет интересен как местным жителям, так и туристам.

Ранее NEWS.ru писал, что в США при реставрации дома-музея Roslyn Grist Mill в штате Нью-Йорк строители нашли под зданием капсулу времени с письмами и деньгами, которую заложили в 1917 году. Своеобразный привет потомкам 103 года назад оставили специалисты, которые также трудились над проектом по реставрации дома. Авторами посланий на английском и итальянском языках были владелец столярной мастерской Стивен Спилдинг и проектировщик бетонной кровли Ромоло Каппарелли.