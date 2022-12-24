В Турции попросили НАТО остановить провокации Греции Министр обороны Турции призвал НАТО остановить нарушения Греции в Эгейском море

Фото: Xinhua/Global Look Press

Хулуси Акар

В НАТО должны остановить провокации Афин против Анкары, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он высказался против милитаризации греческих островов в восточной части Эгейского моря. Акар подчеркнул, что греческие власти чинят беззаконие, тогда как Анкара выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы, передает агентство Anadolu.

Афины чинят беззаконие. В НАТО наконец-то должны сказать «стоп» подобным действиям. Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы. Греция должна отказаться от непримиримой позиции и вынести уроки из истории, — сказал министр.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что милитаризация островов является нарушением международных договоров. По его словам, эти действия Афин ставят под вопрос суверенитет территорий. Как заметил Чавушоглу, если греческие власти не прекратят нарушения, Анкара будет готова оспорить суверенитет этих островов.

Ранее Министерство национальной обороны Турции заявило, что Вооруженные силы Греции пытались перехватить турецкие боевые самолеты во время выполнения ими заданий в рамках миссии НАТО. В ведомстве отметили, что самолеты не пересекали воздушное пространство Греции.

5 сентября турецкие СМИ сообщили, что Греция пыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. Журналисты отметили, что Афины усилили агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. С 15 августа было зафиксировано 14 инцидентов подобного рода.