В Турции в ДТП со студенческим автобусом погиб один человек

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На юге Турции в городе Газиантеп произошло ДТП с участием студенческого автобуса, в котором погиб один человек, еще 12 получили травмы, сообщает телеканал Haberturk. Отмечается, что автобус столкнулся с легковым автомобилем, ранения получили в основном иностранные граждане. Пострадавшие доставлены в больницу.

Студенческий автобус столкнулся с автомобилем на перекрестке Газиантеп-Килис шоссе Бешгёз. По предварительным данным, один человек погиб на месте, а 12 человек, в основном иностранные граждане, получили ранения, —говорится в сообщении.

В августе в Газиантепе произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, пожарной машины, кареты скорой помощи и автомобиля прямого вещания информагентства «Ихлас». Губернатор города Давут Гюль в тот день выехал на место событий, после чего сообщил о смерти 16 человек, а также что 21 получили ранения.

Ранее в Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть. В результате ДТП пострадали 19 человек, все они доставлены в больницу. Инцидент произошел на востоке страны, на автодороге Тунджели — Эрзинджан. Микроавтобус вез туристов из поездки по побережью Черного моря в город Малатья. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило дорожное ограждение и упало в пропасть.