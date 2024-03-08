В Турции подтвердили готовность к переговорам России и Украины Эрдоган подтвердил готовность Турции к саммиту Россия — Украина

Фото: kremlin.ru/Александр Демьянчук, ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. Политик уверен, что конфликт должен кончиться путем мирных переговоров, передает TRT Türk.

К сожалению, наша дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов. Война между Украиной и Россией должна закончиться путем переговоров. Мы готовы провести мирный саммит, в котором будет участвовать и Россия, — сказал он.

Ранее Эрдоган на официальном открытии Антальского дипломатического форума сообщил, что инициативы Турции, направленные на поиск мирного решения конфликта между Россией и Украиной, пошли прахом. По его словам, никто не поддержал усилия Анкары и историческая возможность спасти жизни была фактически саботирована. Кризисы по всему миру показали, что международная система неэффективна, добавил президент Турции, и больше всего доказательств этому можно найти в секторе Газа, где фактически происходит попытка геноцида, которой не препятствуют ни ООН, ни другие организации.

До этого Эрдоган уже подчеркивал, что Турция вновь готова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Он пояснял, что справедливого и прочного мира можно добиться только дипломатическим путем.