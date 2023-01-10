В Турции поддержали план Киева по урегулированию конфликта Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара поддерживает план Зеленского по урегулированию на Украине

Фото: Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

Мевлют Чавушоглу

Турция поддерживает предложенный Киевом план по восстановлению мира на Украине, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что необходимо как можно скорее добиться перехода к мирным переговорам, передает РИА Новости.

Зеленский выдвинул план из 10 пунктов. Мы, Турция, поддерживаем этот план, ведем работу над этим. Ставим целью председательствовать по некоторым пунктам, — сказал Чавушоглу.

Свое видение возобновления мира на Украине Зеленский озвучил на саммите G20 в ноябре прошлого года. Предложенный им план предусматривает: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксацию «окончания войны».

Политолог Владимир Брутер заявил, что на самом деле эти требования продиктованы США, потому что именно Вашингтон выставляет их России, а Зеленский служит всего лишь посредником. По его мнению, если США решат прекратить конфликт, то Украина быстро капитулирует, поскольку существует на американские деньги.