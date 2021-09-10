В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами

На юго-западе Турции произошло ДТП с участием автобуса с туристами с Украины. По имеющимся данным, один человек погиб, 49 пострадали. Об этом сообщает информагентство Demiroren.

По имеющимся на настоящий момент данным, на трассе Мугла — Денизли школьный и туристический автобусы столкнулись примерно в 07:30 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщается, в результате ДТП погиб водитель одного из транспортных средств. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства ДТП в Турции и проверяет данные о наличии соотечественников среди пострадавших туристов. По предварительным данным дорожной полиции провинции Мугла, россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции не было.

Ранее авария с участием туристического микроавтобуса произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром в Египте. В результате пострадали 11 человек, включая семерых россиян, в том числе двоих детей, и четверых египтян, одна россиянка погибла.