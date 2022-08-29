В Турции перевернулся автобус с пассажирами

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Как минимум 17 человек пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей в городе Балыкесир на северо-западе Турции, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. Сообщается, что перевернулся пассажирский автобус. Обстоятельства ДТП уточняются.

Автобус перевернулся в городе Балыкесир на северо-западе Турции. В результате пострадали 17 человек. Авария произошла на въезде в Кепсут. Все пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, — говорится в сообщении.

Национальность пострадавших не уточняется, однако по данным телеканала, пассажиры возвращались со свадьбы. На месте аварии работают экстренные службы.

Ранее в Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть. В результате ДТП пострадали 19 человек, все они доставлены в больницу. Инцидент произошел на востоке страны, на автодороге Тунджели — Эрзинджан. Микроавтобус вез туристов из поездки по побережью Черного моря в город Малатья. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило дорожное ограждение и упало в пропасть.