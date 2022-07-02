В Турции семь человек пострадали при столкновении парома с причалом

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

В Турции паром с пассажирами врезался в причал, в результате чего пострадали семь человек. На место инцидента выехали бригады медиков, передает телеканал A Haber.

Инцидент произошел в Стамбуле. Паром совершал рейс между районами Кадыкей и Каракей. Авария случилась в конечной точке маршрута. Предполагается, что у парома внезапно заклинило руль.

Травмы в результате столкновения парома с пирсом получили семь человек. Некоторые из них в этом время находились в чайхане, и на них упала емкость с горячей водой. По данным телеканала, серьезно никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Южно-Китайском море инженерное судно, попавшее в эпицентр тайфуна, разломилось на две части. На его борту находились 30 человек, из которых спасены только трое. Судьба остальных пока неизвестна.