https://static.news.ru/photo/28c4137a-1e7b-11ea-b595-fa163e074e61_660.jpg ЗРК Patriot Фото: Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна ожидает ответа США на свой запрос о поставках американских зенитных ракетных систем Patriot. Об этом он сказал на Дохийском форуме в Катаре.

Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, — цитирует турецкого министра РИА Новости.

При этом он предупредил об ответной реакции в случае введения США санкций против Турции.

США активно выступают против покупок турецкой стороной ЗРС С-400 и принимают ответные меры. Так, летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция напугала партнёров по НАТО очередной закупкой вооружения у России.