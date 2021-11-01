В Турции опровергли сообщения о российских ВС на сирийско-турецкой границе
Сона Рустамова
Сона Рустамова
14:55, 01 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Источник турецкого канала NTV в министерстве национальной обороны Турции опроверг сообщения о базировании российских самолётов на аэродроме в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, вблизи границы с Турцией. Ранее ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила о намерениях России создать новую военную базу российских ВВС.
В социальных сетях распространяются некоторые кадры. Эти кадры, которые были сделаны только в день мероприятий. Самолёт приземлился и вскоре улетел. О каких-либо развертываниях нет и речи, — заявил источник.
Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что шесть вертолётов и один самолёт Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили на актуальном снимке в городе Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Как предполагается, это истребитель Су-34 или Су-35.
Отмечается, что Минобороны работает над усилением региональной авиационной группировки в связи с началом возможным началом военной операции в регионе с турецкой стороны. Как сообщалось, в регион были переброшены ударные вертолёты Ми-8АМТШ и Ка-52 «Аллигатор», а также истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34.