В Турции опровергли проблемы россиян с открытием счетов РИА Новости: россиянам не отказывают в открытии счетов в Турции

Фото: Zakariya Yahya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие государственные банки не отказывают россиянам в открытии счетов, рассказал РИА Новости источник в одной из финансовых организаций. Собеседник агентства добавил, что гражданам РФ достаточно следовать условиям для их получения.

Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и в ряде случаев наличие депозита, — разъяснил источник.

При этом другой источник из системы госбанков Турции сообщил, что проблема платежных переводов пока не устранена, и ситуация остается напряженной. Он добавил, что этот вопрос будет решаться на другом уровне, и когда это произойдет, он не знает.

В некоторых отраслях, в основном связанных с двусторонними госпроектами, проблема частично нашла свое решение. А в целом мы продолжаем получать жалобы от экспортеров и наших клиентов, — уточнил собеседник агентства.

В конце марта стало известно, что часть крупных банков Китая начала возвращать поступающие из России платежи в юанях из-за угрозы вторичных санкций США. Ранее многие китайские банки прекратили принимать из России долларовые переводы. Однако транзакции в национальных валютах продолжались. С некоторыми китайскими финансовыми организациями по-прежнему ведутся расчеты в юанях через международную систему SWIFT и ее российский аналог СПФС.