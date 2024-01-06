В Турции опасаются, что события в Газе распространятся на Ближний Восток Фидан предупредил Блинкена об угрозе распространения кризиса в секторе Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Кризис, охвативший сектор Газа, может распространиться на весь Ближний Восток, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стамбуле. Глава МИД указал американскому чиновнику на необходимость немедленного прекращения огня и бесперебойных поставок гуманитарной помощи, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Министр Фидан обратил внимание на угрозу для всего региона нарастающих агрессивных действий Израиля, призвал к немедленному прекращению огня с целью обеспечения бесперебойных поставок в регион гуманитарной помощи, — сообщил источник.

Оба министра «дали оценку человеческой трагедии» в Газе. Фидан также призвал к скорейшему началу переговоров и урегулированию кризиса, которое включает в себя создание двух государств.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель тоже выступил за незамедлительное прекращение огня в секторе Газа. По его словам, мировое сообщество не может наблюдать за происходящим «сложа руки». Вместе с тем исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб добавил, что его страна всеми силами пытается избежать вовлечения в масштабный конфликт с Израилем.