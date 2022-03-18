В Турции оценили возможность достижения мира между РФ и Украиной

Турция убеждена в возможности достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Мирное соглашение возможно. Сейчас вопрос лишь стоит в том, когда и каким образом оно будет достигнуто, — сказал Калын.

Представители России и Белоруссии провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В настоящее время переговоры превратились в ежедневные, они проходят по видеосвязи.

По словам Мединского, нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО стали темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции, находясь таким образом «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговорного процесса.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».