В Турции оценили публикацию карты влияния Анкары на российские регионы

https://static.news.ru/photo/525972f0-6fbc-11eb-8b30-96000091f725_660.jpg Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции продолжают обсуждать скандальную публикацию государственным телеканалом визуализации американской компании Stratfor, в которой говорилось, что Анкара к 2050 году распространит своё влияние на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, а также на регионы российского Кавказа, Крымского полуострова и Кубани.

Читатели турецкого информационного портала Haber7 по-разному отнеслись к прогнозу американцев. Одни восприняли информацию с радостью, а кто-то даже увидел в ней признаки «рождения нового османского государства». «Карта великолепная», «Нашей зоной влияния будет весь мир».

При этом другая часть комментаторов отнеслась к публикации более настороженно, кто-то даже усмотрел в ней провокацию США.

Это идеальная карта для того, чтобы поссорить Турцию с Россией, — заметил один из читателей.

Ему вторили другие пользователи, которые отметили также, что такой прогноз не принесёт Анкаре ничего, кроме новых врагов и испорченных отношений с Москвой.

Как сообщал NEWS.ru, ведущий программы на одном из главных телеканалов Турции TRT1 в прямом эфире показал, как может измениться территория страны к 2050 году. Оказалось, что турецкие владения, по его мнению, должны значительно расшириться за счёт территорий других государств — так, внутри государственной границы Турции оказались в том числе Крым и Донбасс.