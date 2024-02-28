В Турции оценили историческое заявление Путина о сотрудничестве Aydinlik: слова Путина о сотрудничестве имеют большое значение для Турции

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Владимир Путин

Заявление президента России Владимира Путина о сотрудничестве с Анкарой в сфере энергетики имеет большое значение для развития российско-турецких отношений, заявил экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу. Он назвал слова российского лидера историческими и подчеркнул, что они являются объединяющим шагом против сил НАТО.

Путин дал историческое определение с заявлением «самый надежный партнер». Это, конечно, очень много значит сначала для Турции, затем для турецко-российских отношений, а затем и для мира в регионе. Это объединяющий шаг против окружения НАТО, — написал он.

По оценкам Латифоглу, торговые отношения Анкары и Москвы имеют огромный потенциал. Он объяснил, что Турция является крупным производителем, а Россия — поставщиком природных ресурсов. Благодаря двустороннему сотрудничеству Турция «имеет потенциал стать такой же крупной производительной державой, как Германия», пришел к выводу экономист.

Ранее Путин заявил, что самым надежным партнером России в энергетической сфере оказалась Турция. По словам главы государства, все поставки идут через «Турецкий поток». Вместе с тем он отметил, что Россия никогда не ограничивала продажи топлива.