В Турции объявили бойкот «произраильским» платежным системам Мэрия Газиантепа объявила бойкот системам Visa и Mastercard за поддержку Израиля

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэрия турецкого города Газиантеп приняла решение перечислять заработную плату сотрудников на карты национальной платежной системы Troy вместо Visa и Mastercard. Как пояснила на своей странице в социальной сети Twitter (X) мэр города Фатма Шахин, бойкот международным системам был объявлен за «поддержку Израиля». Аналогичное решение приняли также власти ряда других городов и руководство государственных органов Турции.

Мэрия Газиантепа после бойкота фирм, поддерживающих угнетение и резню палестинцев, отказывается от услуг глобальных платежных систем, оказывающих поддержку Израилю, и переходит на турецкую систему Troy, — написала Шахин.

Аналогичное решение приняло руководство стамбульского района Умрание, там также запретили продажу в государственных столовых товаров израильского происхождения. Также на систему Troy перешли мэрии городов Батталгази и Чорум. Решение коснулось двух тысяч местных чиновников. В ближайшие две недели на Troy намереваются переключиться сотрудники Управления по делам религии.

Турецкая система Troy была введена в эксплуатацию в 2016 году, к настоящему времени выпущено порядка 19 млн карт, их предоставляют 55 банков в государстве. Карту Troy принимают 185 стран мира.

Ранее вандалы на Ближнем Востоке стали громить рестораны «Макдоналдс» из-за решения компании предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Пропалестинские активисты напали на несколько заведений в Турции, Ливане и Египте. В свою очередь в английском Бирмингеме палестинский активист выпустил десятки мышей, выкрашенных в цвета палестинского флага, в местном «Макдоналдсе». Во время инцидента ресторан быстрого питания был полон людей. После того как неизвестный высыпал из коробки грызунов, в заведении началась паника, люди стали выбегать из здания.