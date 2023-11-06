В Турции обсудили шок Блинкена от встречи с главой МИД Фиданом Sabah: Блинкен испытал шок после попытки обнять главу МИД Турции Фидана

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен испытал шок после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не позволил ему себя обнять, сообщила турецкая газета Sabah. Попытку Блинкена тепло поприветствовать турецкого коллегу сочли неловкой и неуместной. Кадры встречи опубликованы РИА Новости.

Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана. Эти мгновения отразились на лице Блинкена, — пишет издание.

На видео, опубликованном РИА Новости, видно, как Блинкен после крепкого рукопожатия приближается к Фидану, чтобы его обнять, но тот отходит в сторону. Известный журналист Зафер Шахин на своей странице в Twitter (X) посоветовал госсекретарю США «держать дистанцию».

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан обсуждали на переговорах в Анкаре процесс включения Швеции в состав НАТО. Дипломаты также поднимали тему конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры Блинкена с турецким министром продлились около двух с половиной часов. О прибытии американского госсекретаря в Анкару стало известно минувшей ночью. У трапа самолета его встречали посол США Джеффри Флейк, замглавы Анкары Намик Кемаль Назлы, гендиректор двусторонних политических отношений МИД Япрак Балкан и другие официальные лица.

До этого в США оценили итоги визита Блинкена на Ближний Восток. Американские журналисты заявили, что Вашингтон оказался в трудном положении из-за давления со стороны ближневосточных союзников, которые требуют немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.