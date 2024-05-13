В Турции обнаружили тело россиянина Россиянин найден мертвым в реке в турецкой Анталье

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Гражданин России погиб в турецкой провинции Анталья, его тело обнаружили в реке Дим, сообщили в пресс-службе российского консульства в республике. По предварительным данным, речь идет о мужчине 1987 года рождения, причины смерти не уточняются, передает РИА Новости.

По информации жандармерии города Аланья, 13 мая в реке Дим было найдено тело российского гражданина 1987 года рождения, — указано в сообщении.

В дипломатической миссии добавили, что готовы оказать родственникам погибшего помощь в оформлении необходимых инструментов. По факту смерти организована проверка и назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

Ранее в Дагестане погиб мужчина, который бросился спасать тонущую туристку, выпавшую за борт во время прогулки на катере. Отмечается, что до этого водитель разрешил группе не надевать спасательные жилеты. На помощь женщине бросился 55-летний Арслан А., ценой собственной жизни он спас тонувшую женщину.

До этого в Абхазии погибла 40-летняя туристка из России. Она получила смертельные травмы, сорвавшись со смотровой площадки на высоте 50 метров. Известно, что после падения она еще была жива, но вскоре после госпитализации скончалась от тяжелейших травм.