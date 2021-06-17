В Турции допустили ограничение авиасообщения с Россией до осени

https://static.news.ru/photo/52655a12-d000-11eb-89f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время турецкие туристические операторы не рассчитывают на восстановление авиационного сообщения с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

Турецкий турбизнес всерьёз не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено. Не раньше середины июля — августа, а может, даже в сентябре, — рассказал источник агентства.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Турции привела к тому, что Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с этой страной. Позже оперативный штаб продлил эти меры до 21 июня.

В пресс-службе Министерства культуры и туризма Турции ранее заявили, что делегация россиян прибыла в Анталью для оценки ситуации с коронавирусом. Представители РФ проверят туристические объекты страны.

Ранее страны Евросоюза решили разрешить въезд на территорию Европы туристам, полностью вакцинированным от коронавирусной инфекции. Приезжие должны быть привиты препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения.