В Турции назвали условия завершения конфликта на Украине Представитель Эрдогана: конфликт на Украине завершится после заключения сделки Запада и РФ

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Конфликт на Украине завершится после того, как между Россией и западным блоком будет заключена «большая сделка». Такое мнение высказал в ходе встречи с журналистами официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Его слова приводит ТАСС.

Ключевым моментом здесь является более широкая геополитическая картина, где Россия хочет заключить новую сделку с Западом, в первую очередь с США. Поэтому в случае войны будет заключена некая большая сделка, которая должна будет урегулировать некоторые более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком, — сказал Калын.

Он добавил, что в противном случае конфликт затянется на долгое время и весь мир увидит повторение того, что видел до сих пор — гибель людей и разрушение городов.

И это не то, чего мы хотим, это также одна из причин, почему мы хотим сохранить нашу своего рода нейтральную позицию здесь между двумя сторонами, собрав их вместе для серьезного разговора о том, как закончить эту войну, — подчеркнул представитель Эрдогана.

Ранее Ибрагим Калын заявил, что западные санкции против России оказались неэффективными. По его мнению, санкции не возымели ожидаемого на Западе эффекта благодаря «либо характеру российской экономики, либо способности народа России противостоять им». Калын подчеркнул, что Анкара не присоединится к антироссийским ограничениям, так как это нанесет вред самой Турции.

Представитель президента Турции также отмечал, что Анкара будет продвигать идею о «локальных перемириях» на Украине. По его прогнозам, полноценный мирный договор между Россией и Украиной сейчас невозможен, однако уступки имеют место.

Ранее результаты опроса венгерского центра изучения мнения Szazadveg показали, что большинство жителей стран Евросоюза высказались за переговоры между Украиной и Россией.