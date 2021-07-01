В Турции назвали условие изменения позиции по Крыму

Одним из условий смягчения Турцией позиции по Крыму может стать вовлечение крымских татар в управление республикой. Об этом заявил преподаватель Университета Анкары Йылдырым Беязит и руководитель Института русских исследований Анкары, профессор Салих Йылмаз в беседе с Lenta.ru.

Он объяснил, что вопрос крымских татар является крайне важным для руководства Турции. По словам эксперта, избежать санкций и предотвратить нынешний кризис можно было, если бы Крым объявил о своей независимости от Украины, но не вошёл в состав России. Йылмаз привёл в пример Турецкую Республику Северный Кипр, которая признана частично.

Эксперт полагает, что антироссийские санкции, которые связаны с Крымом, могут приобрести постоянный характер. Он пояснил, что международная площадка для обсуждения мер по возвращению Крыма под контроль Киева — «Крымская платформа» — сохраняет актуальность проблемы принадлежности полуострова. Специалист добавил, что Турция может принять более жёсткие меры в отношении России из-за Крыма в случае смены власти в республике. Дойти может даже до закрытия проливов для российских судов.

Крым стал российской территорией в марте 2014 года после референдума. Большинство жителей полуострова поддержали его присоединение к России. Турция как член НАТО не считает полуостров российской территорией.