В Турции назвали условие для санкций против России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV заявил, что Турция введёт санкции против России, если их одобрит Организация Объединённых Наций (ООН). Он добавил, что влияние санкций не пройдёт бесследно и будет ощутимо долгие годы, а влияние Турции на международной арене со временем усилится.

Турция действует в соответствии с международным правом. Мы будем придерживаться сбалансированной позиции, — констатировал он.

По словам турецкого дипломата, страна будет соблюдать введённые ООН санкции в соответствии с международным правом, добавив, что Турция станет гораздо более важным игроком на международной арене в будущем.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция оценивает переговоры России и Украины без достаточного оптимизма или пессимизма. По его словам, турецкая сторона прилагает усилия для организации встречи Киева с Москвой и она возможна в случае согласия президента России Владимира Путина. Дипломат при этом отметил, что события в Буче негативно сказались на переговорном процессе, однако по его мнению, несмотря на все трудности, у сторон есть возможность достичь перемирия.

Чавушоглу добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время планирует провести телефонные переговоры с Путиным. Что именно будет обсуждаться, он не уточнил.