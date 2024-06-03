В Турции назвали предполагаемую цель Запада на Украине DikGAZETE: Запад разделит Украину на части и сделает буферным государством

Фото: US Army

Украина рискует потерять часть территорий и превратиться в буферное государство, откуда Запад сможет вести войну против России, поделился мнением турецкий журналист Окай Депрем в публикации для турецкого издания DikGAZETE. Он также отметил, что Вашингтон понимает невозможность возвращения в состав Украины не только Крыма, но и других присоединенных регионов.

Запад создал ситуацию, в которой Украина должна быть разделена на части и стать буферным государством, откуда можно будет вести необходимую войну для ослабления России. Вашингтон в отличие от Киева сейчас прекрасно осознает невозможность возвращения не только Крыма, но и территорий, взятых Россией под контроль в целом после 2022 года, — говорится в материале.

Депрем отметил, что фронт оказался сильно растянут и может рухнуть в один момент. Журналист указал, что у Киева нет возможности противостоять наступлению российской армии. По его словам, на этот раз речь идет о нехватке не столько боеприпасов, сколько человеческих ресурсов.

Автор публикации предположил, что территория Украины в ближайшее время окажется одновременно на нескольких направлениях. По его прогнозам, это приведет к тотальному разгрому ВСУ.

Между тем Киев подобно смертельно раненному животному продолжает свою агрессивную политику против всех, — резюмирует автор.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. По его словам, подразделение уже выполняет задачи на этом направлении.