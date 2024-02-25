В Турции указали на роковую ошибку Украины в 2022 году Политик Сель: отказ Украины от переговоров в 2022 году стал роковой ошибкой

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Отказ украинского руководства от переговоров с Россией весной 2022 года по вопросу урегулирования вооруженного конфликта является роковой ошибкой, такое мнение выразил глава турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель. Он считает, что спецоперация российских войск на Украине легитимна и ее начало было предопределено складывающейся ситуацией, передает РИА Новости.

Российская и украинская делегации, которые встречались в Стамбуле, действительно могли достичь общего согласия. Однако украинцы, убедившись сладкими словами экс-премьера Британии Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры, — сказал он.

Ранее The Daily Telegraph сообщила, что Джонсон опасался возможного согласия Киева на невыгодное для Запада мирное соглашение с Москвой весной 2022 года. Он убежден, что внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что Североатлантический альянс не поставил Украину на путь членства раньше. По словам экс-премьера, колебания военного блока по поводу присоединения Киева были фатальной ошибкой.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что высокомерие и «заряженность» Запада на русофобию не позволяют говорить о переговорах по Украине, Запад не хочет серьезного диалога. Он привел в пример высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее сообщил, что не видит условий для начала диалога.