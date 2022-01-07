В Турции назвали непонятные привычки россиян

Жители России имеют привычки, которые трудно понять иностранцам. Об этом сообщило турецкое издание Medya Günlüğü, насчитавшее шесть таких привычек.

В первую очередь, речь идёт о традиции брать с собой в гости какой-нибудь подарок.

Коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы. Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом, — пояснили авторы публикации.

Также турецкое издание удивила привычка оставлять ложку в чашке или кружке. По мнению россиян, чай от этого становится вкуснее.

Есть мороженое зимой тоже оказалось для иностранцев непонятной привычкой. Как и ежегодное празднование Нового года и старого Нового года.

Иначе говоря, у россиян каждый год существуют две возможности загадать желание, выпить и повеселиться, — говорится в статье.

Авторы публикации также назвали россиян очень оптимистичными людьми. По их мнению, об этом говорит ещё одна привычка — оставлять дела на последний момент.

Способность выдерживать даже самые тяжёлые условия и пожелание «всё будет хорошо» образуют костяк русского характера, — заключили авторы.

Ранее стало известно, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ставшие традициями в России привычки людей опасны для них. Так, в России принято доедать за столом всю еду. Поскольку с момента появления этой традиции качество пищи заметно ухудшилось, сейчас, наоборот, нужно ограничивать себя и не есть лишнего, считает врач. Традиционное чаепитие со сладким тоже вредит здоровью, особенно если класть дополнительно сахар в чай.