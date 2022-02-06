В Турции назвали фундаментальное условие для сотрудничества с Россией
Турецкий политик Перинчек: признание Крыма российским — фундамент отношений РФ и Турции
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
08:54, 07 февраля 2022
Догу ПеринчекФото: Shi Yang/Xinhua/Global Look Press
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Генсек турецкой партии Vatan Догу Перинчек назвал фундаментом для сотрудничества Турции и России признание Анкарой принадлежности Крыма к России. Кроме того, по его словам, Москва должна признать Северный Кипр турецким, передаёт РИА Новости.
Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Чёрном море и в Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России, — сказал он.
Ранее МИД Украины назвал неприемлемым заявление вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о том, что Крым является российской территорией и западному миру придётся принять этот факт, чтобы продолжить конструктивный диалог с Россией. Своё возмущение заявлением словацкого политика выразил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко. Он потребовал публичного опровержения этих слов.