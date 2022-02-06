В Турции назвали фундаментальное условие для сотрудничества с Россией

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Япония выразила России протест в связи с ракетными учениями в районе Южных Курил. Об этом рассказал генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что страна не собирается терпеть военное присутствие РФ рядом с островами. Слова политика приводит Japanese Government Internet TV.

Россия издала предупреждение о том, что пуски будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим мы заявили России протест по дипломатическим каналам,...