В Турции назвали действия Армении «терроризмом»

Глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу назвал действия Еревана на армяно-азербайджанской границе «террористическим нападением» и пообещал не бросить Баку. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции в Анкаре. Он также отметил, что Турция хочет «открыть новую страницу стабилизации в регионе».

Армения, с другой стороны, проникла на азербайджанские земли сразу после прекращения огня и атаковала азербайджанских солдат. Это террористическое нападение, — сказал Чувашоглу.

По его словам, Азербайджан предпринял важные шаги по стабилизации ситуации в регионе и предложил мирное соглашение.

Вместе с тем Чувашоглу назвал действия армянской стороны «провокацией», которая, как он подчеркнул, «никогда не приведёт к достижению цели».

Азербайджан не одинок и не останется одиноким, — сказал Чувашоглу.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов.

В ходе столкновений между Арменией и Азербайджаном на границе 16 ноября погибли семеро азербайджанских военных, один военнослужащий из Армении, а также 13 оказались в плену. Судьба ещё 24 военных из Армении пока неизвестна, связь с ними потеряна.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.