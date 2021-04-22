В Турции начнут применять «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/55acd660-a377-11eb-97e4-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране в ближайшее время начнётся применение российской вакцины «Спутник V». Его слова приводит Hürriyet.

Я хотел бы заявить, что мы вскоре начнём использовать вакцину «Спутник V», — отметил Коджа.

По его словам, промежуточные токсикологические исследования вакцины оказались хорошими и исследования препарата продолжаются.

В конце марта Россия и Турция приступили к переговорам по поставкам российской вакцины против коронавируса в страну. Тогда Коджа сообщил, что масштабное использование препарата начнётся после завершения клинических испытаний.

19 апреля член научного совета Турции по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз заявил, что пока рано говорить об одобрении «Спутника V» в Турции. Он подчеркнул, что испытания препарата продолжаются.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что ведутся переговоры по заключительной стадии включения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в список Всемирной организации здравоохранения. По его словам, производство препарата на сегодняшний день локализуется уже на 20 производственных площадках, причём как отечественных, так и зарубежных. Несмотря на помощь другим государствам, о россиянах также никто не забывает, подчеркнул министр.