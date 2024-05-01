В Турции начались задержания участников первомайского шествия Halk TV: полиция Стамбула задержала 13 человек на первомайском шествии

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Столкновения протестующих с полицией во время первомайской демонстрации в День труда в Стамбуле

Полиция турецкого Стамбула начала задерживать участников первомайского шествия на площади Таксим, передает телеканал Halk TV. По его информации, задержаны 13 человек, которые попытались проникнуть за ограждения на площади и оказали сопротивление правоохранителям.

Городские власти не давали разрешения на проведение первомайской демонстрации на Таксиме, однако представители профсоюзов и политических партий все равно вышли на площадь. По периметру городского пространства выставили усиленные полицейские наряды, приготовили машины с водометами. В настоящий момент в Стамбуле перекрыли около 70 улиц.

При этом власти Стамбула выделили для первомайских демонстраций 40 других зон по всему городу. За порядком и безопасностью шествий следят более 42 тысяч полицейских.

Ранее в Тбилиси во время акции протеста у парламента республики задержали 63 человека, заявил замминистра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. Он уточнил, что граждан задержали за мелкое хулиганство и неподчинение стражам порядка.

По словам чиновника, в ходе разгона демонстрации пострадали шесть полицейских. Он подчеркнул, что правоохранители получили «тяжелые увечья».