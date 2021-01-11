В Турции начали расследование в отношении Facebook и WhatsApp

https://static.news.ru/photo/7fb4892e-53fb-11eb-b8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет по вопросам конкуренции Турции организовал расследование в отношении Facebook и принадлежащего компании мессенджера WhatsApp в связи с его новой политикой.

Совет по вопросам конкуренции начал собственное расследование в отношении Facebook и WhatsApp, а также приостановил необходимость совместного использования ими данных, — говорится в заявлении турецкого регулятора.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Министерство обороны Турции откажутся от использования мессенджера WhatsApp из-за новых правил использования.

Популярный мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В документ добавили пункт о передаче личных сведений в Facebook. Подчёркивается, что мессенджер является частью корпорации (также в неё входят Instagram и Facebook Messenger). Поэтому он будет делиться информацией со всем «семейством приложений». Передача данных пользователя, по словам представителей компании, необходима для анализа его вкусов и привычек.