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В Турции начали расследование в отношении Facebook и WhatsApp

13:50, 11 января 2021 55
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет по вопросам конкуренции Турции организовал расследование в отношении Facebook и принадлежащего компании мессенджера WhatsApp в связи с его новой политикой.

Совет по вопросам конкуренции начал собственное расследование в отношении Facebook и WhatsApp, а также приостановил необходимость совместного использования ими данных, — говорится в заявлении турецкого регулятора.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Министерство обороны Турции откажутся от использования мессенджера WhatsApp из-за новых правил использования.

Популярный мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В документ добавили пункт о передаче личных сведений в Facebook. Подчёркивается, что мессенджер является частью корпорации (также в неё входят Instagram и Facebook Messenger). Поэтому он будет делиться информацией со всем «семейством приложений». Передача данных пользователя, по словам представителей компании, необходима для анализа его вкусов и привычек.

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