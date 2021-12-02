В Турции на фоне падения курса лиры сменили главу Минфина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне рекордного падения курса лиры сменил министра финансов и казначейства. Минфин возглавил Нуреддин Небати, работавший заместителем главы ведомства Лютфи Эльвана, ушедшего в отставку. Соответствующий указ опубликовали в ночь на 2 декабря в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Турецкая валюта с начала 2021 года девальвировалась на 70%. Это одно из самых больших падений её стоимости за последние годы. Если в январе доллар стоил около 7,3 лиры, то на прошлой неделе уже более 13 лир, что оказалось историческим рекордом падения.

Курс на пике волатильности 1 декабря поднялся до уровня 13,88 лиры за доллар. Затем последовало сообщение ЦБ о вмешательстве, и курс понизился до 12,7 лиры за доллар.

Ранее стало известно, что турецкая лира обесценивается, но Центральный банк Турции продолжает политику снижения ключевой ставки. На этом фоне толпы несогласных вышли на улицы Стамбула, требуя отставки правительства. Однако решения турецкого ЦБ и президента Эрдогана направлены как раз на защиту интересов широких слоёв населения. Об этом говорится в материале NEWS.ru.