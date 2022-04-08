В Турции могут создать авиакомпанию исключительно для туристов из России

Власти Турции изучают возможность профинансировать проект создания новой авиакомпании, которая бы перевозила лишь туристов из России. Принимать самолёты с летящими на отдых россиянами готовы в аэропорту Антальи, сообщает Sabah со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что создана дорожная карта, состоящая из трёх пунктов, первый из которых предусматривает кредиты под госгарантии. Они потребуются, чтобы поддержать некоторые крупные принимающие компании, оставшиеся без российских туристов из-за авиасанкций.

Уже реализуется второй пункт, согласно которому на рейсах авиакомпании Turkish Airlines будут зарезервированы 1,5 млн кресел под нужды туроператоров.

Само создание авиакомпании является третьим пунктом. Под него ищут самолёты, которые не могут попасть под вторичные санкции и не имеют страховых рисков. Окончательное решение о создании авиакомпании пока не принято.

Ранее стало известно, что туристические путёвки в Турцию и Египет подорожали в среднем на 35% по сравнению с осенью 2021 года. Как объяснила 5 апреля турагент компании «Тревел» Мария Панфилова, на стоимость путёвок повлияло начало высокого сезона, а также возобновление полётов за рубеж. По данным турагентств, проживание в популярных отелях выросло примерно в два раза.